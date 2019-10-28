Самый дорогой покемон в мире. Уникального «Рисующего Пикачу» продали на аукционе за рекордную сумму

На нью-йоркском аукционе Weiss Auctions продали коллекционную карточку с покемоном Пикачу за 195 тыс. долларов. Карточка стала самой дорогой во вселенной покемонов, пишет 28 октября TJ.

Покупатель свою личность раскрывать не захотел. Отметим, всего было создано 39 карточек «Pikachu Illustrator» («Рисующий Пикачу»), их раздавали победителям конкурса комиксов в 1997-98 годах. Точное количество уцелевших экземпляров неизвестно, однако журналисты предполагали, что их около десяти.

скриншот сайта аукциона

В 2013 году такую же карточку продали на аукционе за 54,9 тыс. долларов. Таким образом, за шесть лет стоимость «Рисующего Пикачу» выросла почти в четыре раза.



