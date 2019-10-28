ГК «КВС» запустила новую программу рассрочки на квартиры в Клубном доме «Б57»

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» предлагает покупателям квартир в клубном доме «Б57» у парка Победы новые условия приобретения квартиры в рассрочку – программу «20-30-50».

Рассрочка «20-30-50» предполагает разбивку суммы ДДУ на три платежа на протяжении строительства объекта. Первый взнос должен составить не менее 20% от стоимости квартиры. Второй, который выплачивается через 12 месяцев после подписания ДДУ, – такой, чтобы суммарно первый и второй внос были не менее 50% от стоимости квартиры. Остаток необходимо внести до 31 декабря 2021 года.

При этом клиенту предоставляется скидка 16,3% от суммы не только первого, но и второго платежа. Скидка вычитается от суммы третьего, последнего взноса*.

«Рассрочка от застройщика до конца строительства станет удобным решением для тех, кто в короткий срок – два года – ожидает поступления значительной суммы, к примеру, от продажи недвижимости. Кроме того, разбивка платежа по частям может быть выгодна, если средства задействованы в бизнесе или приносят доход по вкладам», – поясняет Марианна Ивлева, руководитель отдела маркетинга ГК «КВС».

Клубный дом «Б57» – жилой комплекс бизнес-класса в престижном Московском районе, его исторической части. Комплекс возводится на Благодатной улице, в 300 метрах от парка Победы и в 750 метрах от Московского проспекта. В доме запроектировано всего 150 квартир, от одно- до четырехкомнатных. Будущим жильцам предлагаются квартиры продуманных планировок с гардеробными, большими гостиными, высокими потолками и увеличенными окнами и современным инженерным оснащением. Класс энергоэффективности дома «А» (Очень высокий).

Ввод жилого комплекса в эксплуатацию намечен на IV квартал 2021 года.

*Подробнее с условиями рассрочки от застройщика, скидками можно ознакомиться в отделе продаж ГК «КВС»: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК "Клубный дом Б57" – застройщик ООО "КВС. НЕДВИЖИМОСТЬ", проектная декларация на сайте https://kvsspb.ru/obekty/zhk-b57/dokumenty/#