Спецоперация по задержанию няни. Петербурженку уличили в воровстве с помощью камер и разложенных среди книг купюр

Подрабатывающая няней петербурженка угодила на скамью подсудимых из-за разложенных как приманка купюр в квартире, где она ухаживала за детьми. Поймать ее помогли скрытые камеры видеонаблюдения.

О том, что дело передано в суд, 28 октября сообщает прокуратура города. Семья наняла 20-летнюю девушку в качестве помощницы, и через некоторое время родители ребенка стали замечать, что из их квартиры в Выборгском районе начали пропадать деньги. Тогда они расставили по дому камеры, сфотографировали купюры и разложили их среди книг. Несколько дней вечерние обзоры записей ничего не давали, но в конце концов няня все же попалась. Тогда семья попросила работницу вернуться, объяснив потребность в ее услугах срочным отъездом. Пока она ждала нанимателей, в квартиру приехала полиция. Деньги все еще были при няне, не стала она отпираться и от того, что среди чужих вещей рылась не впервые.

Выборгский районный суд рассматривает дело по пяти эпизодам краж со значительным ущербом.



