Ожидалось в 66 раз больше. Новыми станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» воспользовались более 800 тысяч пассажиров

С момента открытия новых станций Фрунзенского радиуса по этому участку проехали свыше 828 тысяч пассажиров. Об этом 28 октября сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

«Наиболее востребована у пассажиров станция «Проспект Славы», ее средний пассажиропоток за три недели достиг почти 20 тысяч в сутки. Пассажиропоток «Дунайской» превысил 15 тысяч человек в сутки, станцией «Шушары» по статистике ежедневно пока пользуются около 4100 пассажиров», – рассказывают в городской подземке. При этом популярность соседних станций несколько снизилась: метро «Купчино» потеряло 9 тысяч пассажиров, а «Международная» – 10 тысяч.

Любопытно, что еще до открытия станций губернатор Петербурга Александр Беглов говорил, что прогнозируемый пассажиропоток на участке – 1 млн пассажиров в сутки. Это в 66 раз больше того показателя, который презентовал «Петербургский метрополитен». Слова градоначальника подкреплены информацией на сайте Смольного. Дословно сообщается: «Суточный объем пассажирских перевозок на первый период эксплуатации предположительно составит 997 тыс. пассажиров».

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, говорить об ошибке пока рано. «Первый период эксплуатации – 10 лет. Это означает, что судить о корректности прогнозных данных можно будет только по истечении 10 лет. На данный момент прошло меньше месяца с момента открытия станций», – объяснили в комитете.

Напомним, что станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» 3 октября 2019 года торжественно открыл губернатор Петербурга Александр Беглов. Несмотря на однозначные заявления властей о полной готовности станций, через пару часов после церемонии на «Дунайской» случилась мощная протечка.



