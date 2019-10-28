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Город
28.10.2019 14:32
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Ожидалось в 66 раз больше. Новыми станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» воспользовались более 800 тысяч пассажиров

С момента открытия новых станций Фрунзенского радиуса по этому участку проехали свыше 828 тысяч пассажиров. Об этом 28 октября сообщает ГУП «Петербургский метрополитен». 

«Наиболее востребована у пассажиров станция «Проспект Славы», ее средний пассажиропоток за три недели достиг почти 20 тысяч в сутки. Пассажиропоток «Дунайской» превысил 15 тысяч человек в сутки, станцией «Шушары» по статистике ежедневно пока пользуются около 4100 пассажиров», – рассказывают в городской подземке. При этом популярность соседних станций несколько снизилась: метро «Купчино» потеряло 9 тысяч пассажиров, а «Международная» – 10 тысяч. 

Любопытно, что еще до открытия станций губернатор Петербурга Александр Беглов говорил, что прогнозируемый пассажиропоток на участке – 1 млн пассажиров в сутки. Это в 66 раз больше того показателя, который презентовал «Петербургский метрополитен». Слова градоначальника подкреплены информацией на сайте Смольного. Дословно сообщается: «Суточный объем пассажирских перевозок на первый период эксплуатации предположительно составит 997 тыс. пассажиров». 

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, говорить об ошибке пока рано. «Первый период эксплуатации – 10 лет. Это означает, что судить о корректности прогнозных данных можно будет только по истечении 10 лет. На данный момент прошло меньше месяца с момента открытия станций», – объяснили в комитете. 

Напомним, что станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» 3 октября 2019 года торжественно открыл губернатор Петербурга Александр Беглов. Несмотря на однозначные заявления властей о полной готовности станций, через пару часов после церемонии на «Дунайской» случилась мощная протечка.



© Фонтанка.Ру

Справка:

История строительства Фрунзенского радиуса началась в 2014 году – именно тогда городские власти и компания «Метрострой» заключили контракт на продолжение фиолетовой ветки метро. Стоимость соглашения составила 26 млрд рублей, при этом «Метрострой» неоднократно заявлял о необходимости повышения цены контракта.

Первоначально открытие станций было запланировано на конец 2017 года, однако исполнить задумку не удалось. После этого за контрольную точку был взят чемпионат мира по футболу – 2018, а к стоимости контракта прибавили 3 млрд рублей. Футбольный праздник прошел, а дедлайн сдвинулся на декабрь 2018 года. Стоимость контракта тем временем выросла до 33,9 млрд рублей. С течением времени отношения между компанией «Метрострой» и городскими властями последовательно ухудшались.

После того, как в декабре 2018 года станции не удалось открыть, в январе 2019-го Смольный принял решение расторгнуть с «Метростроем» все соглашения. Однако уже через 10 дней власти передумали, увеличили размер аванса, а также установили новый срок – 1 сентября 2019 года. В конце августа Смольный сообщил, что станции откроются 5 сентября, но в день «икс» передумал, сославшись на безопасность.

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