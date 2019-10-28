«Это было подготовлено: люди на площади знали заранее о демонстрации». Владимир Буковский - о СССР, Западе и тюрьме

1 Владимир Буковский

У скончавшегося в ночь на 28 октября Владимира Буковского была «модельная» диссидентская биография. Она показывает: Россия — страна с застывшим временем, где никогда и ничего не меняется. Юность — участие в собраниях молодёжи у памятника поэту Маяковскому, исключение из школы и университета — и тут мы сразу же вспоминаем дело студента «Вышки» Егора Жукова. Молодость, когда Буковский больше десяти лет провел в тюрьме и на принудительном лечении за подготовку митингов и демонстраций, распространение самиздата, — непосредственно связывает его с опытом Солженицына и Шаламова. Зрелые годы в Великобритании, где написаны основные книги — «И возвращается ветер», «Письма русского путешественника», «Московский процесс», — прямая отсылка к герценовскому «Колоколу» и вообще бесцензурной российской печати.

Отъезд Буковского за границу в обмен на лидера Коммунистической партии Чили Луиса породил знаменитое стихотворение: «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана...» Но и западными порядками диссидент оказался не слишком доволен, о чём не раз заявлял в книгах и интервью. Когда в 2015 Буковского запозодрили в хранении файлов с детской порнографией, он объявил голодовку, а Королевскую прокурорскую службу Великобритании обвинил в диффамации. В 2018 году производство по делу диссидента прекратили в связи с состоянием здоровья.