«Наши военные видели американские самолеты и беспилотники». В Кремле заметили уничтожение лидера ИГИЛ, но до сих пор в нем не уверены

Российские военные все же видели в зоне деэскалации в Сирии американские самолеты и беспилотники в день ликвидации лидера «Исламского государства» (организация запрещена и признана террористической в РФ), однако не знали, чем они занимаются. Об этом 28 октября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков прокомментировал возможное уничтожение лидера ИГИЛ Абу-Бакра аль-Багдади силами американских военных. Он уточнил, что в Кремле до сих пор не уверены, что главарь террористов ликвидирован.

«Сама по себе новость не может вызвать негативную реакцию российских властей. Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты, видели в зоне беспилотники, которые могли там работать. И, если действительно эта информация подтверждается, о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента Соединенных Штатов Америки в борьбу с международным терроризмом», – заявил Песков.

Напомним, Дональд Трамп даже поблагодарил Россию за то, что она якобы пропустила американские вертолеты и беспилотники к месту проведения спецоперации. Однако в Минобороны благодарность не оценили и не заметили «уничтожения» американцами главаря ИГИЛ, заявив, что не располагают доказательствами.



