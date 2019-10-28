Следующая рабочая неделя будет короткой, напомнил Роструд. Спасибо Минину и Пожарскому

Поскольку День народного единства в этом году выпадает на понедельник, россияне будут отдыхать три дня подряд – со 2 по 4 ноября.

«В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября», – цитирует 28 октября РИА Новости представителя Роструда.

При этом, как уже сообщалось, 1 ноября, в пятницу, сокращённого рабочего дня не будет, поскольку он не предпраздничный.

На днях в Роструде также напомнили, что за работу в праздничные дни сотрудник имеет право получить от работодателя оплату в двойном размере.

День народного единства отмечается с 2005 года в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м. Тогда 22 октября (1 ноября) народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского взяло штурмом Китай-город, а 24 октября (3 ноября) гарнизон Речи Посполитой сдался. День народного единства заменил собой День согласия и примирения, который, в свою очередь, пришёл на смену годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. После учреждения нового праздника в обществе разгорелась дискуссия. Сторонники отмечали, что это воскрешение государственного праздника, учреждённого ещё в 1649 году указом царя Алексея Михайловича.



