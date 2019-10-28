Маска, я тебя не знаю. Facebook создал технологию нераспознания лиц на видеозаписи

Деидентификация лиц в режиме реального времени теперь доступна для защиты героев видео от системы автоматического распознавания лиц. Исследовательское подразделение Facebook взялось за разработку после недавних мировых событий и злоупотреблений с распознанием.

Коллектив авторов компании представил технологию «деидентификации» на сайте Facebook Research. Об этом 28 октября сообщает «Медуза».

Так, лица защищаются нейросетью. Она вносит в видео микроскопические искажения, которые серьезно меняют восприятие видео смотрящим: герои роликов сохраняют ту же позу и то же выражение лица при том же освещении.

«Недавние мировые события, связанные с развитием технологий распознавания лиц и злоупотреблением ими, указывают на необходимость создания методов, которые успешно решают проблему деидентификации», — поясняют авторы смысл работы. Они опубликовали демонстрационный ролик, в котором показали работу нейросети с интервью голливудских знаменитостей.





Видимо, речь в первую очередь идет о протестных событиях в Гонконге, когда участников митингов против закона об экстрадиции в Китай после работы системы распознания арестовывали десятками. Властям даже пришлось выпускать специальное постановление, чтобы лица не были прикрыты платками.

В России эта технология также будет востребована. В Москве уже подан первый иск от активистки, которая получила штраф после того, как на митинге ее лицо попало на видео и было распознано системой.

Технологию, отмечают авторы работы, можно переобучить и при защите от автоматического распознавания голоса — или любой другой идентифицирующей человека информации.

Facebook особо отмечает, что компания пока не планирует применять технологию в работе с пользователями.