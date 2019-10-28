«Фонтанка» снова назовет самые влиятельные финские компании в России

6 ноября в Доме Финляндии «Фонтанка» подведет итоги исследования «Самые влиятельные финские компании – 2019». В ходе презентации будет представлен обновленный список 30 крупнейших игроков из Суоми на российском рынке и представлены актуальные данные об их выручке, инвестиционных проектах, географической экспансии и т.д.

В ходе круглого стола участники встречи обсудят достижения основных отраслей финского бизнеса в России, новые ниши, которые готовы осваивать компании, а также тренды развития российской экономики.

Участие в дискуссии примут топ-менеджеры финских компаний, представители правительства Санкт-Петербурга, Финско-российской торговой палаты, генерального консульства Финляндии.

История проекта





В 2016 году «Фонтанка» впервые составила список 20 крупнейших по выручке и по инвестициям финских компаний в России. Результаты исследования были представлены в спецпроекте «Бизнес с финской ДНК», который стал победителем престижной журналистской премии «Золотое перо — 2016» в номинации «Экономический фундамент».

В 2017-м вышла обновленная и расширенная версия исследования «Лидеры финского бизнеса — 2017», в которой была проанализирована работа 30 крупнейших финских компаний. В рамках проекта была создана рубрика «Лидеры финского бизнеса», где было опубликовано более 40 редакционных материалов. Презентация исследования состоялась в Петербурге и Хельсинки.

В 2018 году при составлении рейтинга была опробована новая методика – итоговый индекс влиятельности складывался как из количественных показателей, так и из качественных, баллы за которые начислялись по итогам экспертных опросов. Результаты исследования были опубликованы в лонгриде «Финский бизнес 2018: в ожидании новых героев».

Генеральный партнёр – компания «ЮИТ Санкт-Петербург». Официальные партнёры: Fazer, Atria Russia Партнёры-участники проекта: UPM, Baker McKenzie, Castren and Snellman.