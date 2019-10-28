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Власть
28.10.2019 14:07
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Присматривать за всеми силовиками Владимир Путин поставил генерала ФСБ Владимира Сергиенко

Владимир Путин назначил нового главу службы «М» ФСБ России. Предыдущего руководителя, отвечающего за контроль над правоохранительной системой страны, президент переориентировал на Управление собственной безопасности Лубянки. «Фонтанке» прокомментировали, что в этой рокировке нет политики, а наше издание посмотрело на взаимосвязи с Петербургом.

По информации «Фонтанки», на прошлой неделе, 23 октября Владимир Путин подписал два указа по очередным назначениям в Федеральной службе безопасности. Как и следует из принятой практики, они не публикуются на сайте главы государства.

Так, начальника службы «М» ФСБ РФ (структура надзирает над всем правоохранительным блоком страны от Генпрокуратуры до МЧС) генерал-лейтенанта Алексея Вертяшкина освободили от занимаемой должности и поставили на пост начальника Управления собственной безопасности Лубянки, о чем ранее уже сообщила «Новая Газета». Его кресло начальника УСБ было вакантным с прошлого года, когда шеф этой структуры Алексей Комков ушел на повышение в службу контрразведки. Последнее же время исполнял обязанности начальника УСБ ФСБ генерал-майор Владимир Сергиенко.

По данным «Фонтанки», именно Владимир Олегович Сергиенко назначен на освободившееся место руководителя службы «М» ФСБ России. Летом этого года ему исполнился 51 год, родом он из Хабаровского края, где начинал работать в военной контрразведке. «Фонтанка» не увидела у него ни малейших пересечений с Петербургом.


Как прокомментировали нашему изданию в центральном аппарате ФСБ, «это исключительно внутреннее кадровое решение, о смысле которого знают лишь несколько первых лиц в руководстве Лубянки, никакой политики здесь нет».

 

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