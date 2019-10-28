Школьного учителя оправдали в Петербурге по делу о педофилии. Следствие заставляло 9-летнюю девочку лгать о сексуальных контактах в подсобке

В Петербурге вынесен оправдательный приговор учителю 375-й школы Красносельского района Виктору Хлупину, которого обвиняли в сексуальном насилии над девятилетней девочкой. Экспертиза признала, что следователь диктовала ей описание интимных тонкостей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 28 октября Хлупин был оправдан Красносельским райсудом за непричастностью к преступлению, предусмотренному частью 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетия». Санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Хлупина задержали в мае 2018 года по заявлению матери школьницы, которая якобы стала жертвой сексуальных издевательств. Учитель физкультуры будто бы пригласил ее в подсобное помещение-кабинет рядом со спортзалом и совершил всяческие непотребства.

Уголовное дело Хлупина держалось на детальнейшем описании интимной сцены. Эксперты пришли к выводу, что сознание девятилетнего ребенка не способно отражать действительность настолько по-взрослому. Мать школьницы созналась, что показания были написаны под диктовку девушки-следователя Красносельского отдела ГСУ СК Петербурга.





Родители 375-й школы активно обсуждали на интернет-форумах задержание Хлупина и приходили к выводу, что учителя подставили: «Насчет физрука Хлупина. Нормальный мужик, оклеветанный. Ко всем слишком по-доброму относится, поэтому и получает пинок под зад в виде СИЗО от учеников. Реальных аргументов против Хлупина нет».

Хлупину 61 год. В СИЗО он провел больше года и еще два месяца — под домашним арестом. Меру пресечения отменили и признали за ним право на реабилитацию.