Съезд с КАД на Пулковское шоссе в сторону «Московской» закроют до середины ноября

На развязке кольцевой автодороги Петербурга с Пулковским шоссе заменят деформационный шов на съезде №8. В связи с этим проезд по нему будет закрыт до середины ноября.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 29 октября по 14 ноября будет полностью перекрыт для движения съезд с внешнего кольца КАД на Пулковское шоссе в Петербург в сторону станции метро «Московская». Но сроки могут и скорректировать из-за погоды.

Работы выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой». Вестись они будут круглосуточно, в три смены.

Напомним, что до 4 ноября на участке внешнего кольца между Мурманским шоссе и Шафировским проспектом перекрыты две полосы. Там устраняют колейность.



