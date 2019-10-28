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Финляндия
28.10.2019 13:55
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Финляндия переходит на зимние ограничения скорости

С 29 октября Финляндия переходит на зимние ограничения скорости. Об этом 28 октября сообщает Транспортное агентство Финляндии.

Знаки по всей стране поменяют к выходным. На автомобильных дорогах за пределами городов лимит скорости снизят до 80 км/ч, местами до 70 км/ч. На автомагистралях – до 100 км/ч. Исключением станут трассы с переменными ограничениями скорости, например, №1 и №7. На них ездить быстрее разрешат при хороших погодных  условиях в светлое время суток до конца ноября.

Обратно к летним лимитам Финляндия вернётся в конце марта – начале апреля.

Пора смены покрышек в соседней стране в разгаре – заморозки уже начались, и Метеорологический институт предупредил о скользких дорогах в центральной и юго-восточной частях страны 31 октября. Официально шипованные шины разрешены с 1 ноября, однако погода может диктовать другие условия.


Ранее также сообщалось, что в 2020 году в Суоми появятся новые дорожные знаки.

О системе начисления штрафов за превышение скорости в Финляндии

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