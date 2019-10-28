СМИ: Российского шпиона задержали в Польше. У него нашли оружие и поддельные документы

Агентство внутренней безопасности Польши рапортует о поимке Петра С., которого польская сторона считает причастным к шпионажу в пользу России.

«Задержанный подозревается в готовности действовать от имени иностранной разведки против Польской республики», – цитирует 28 октября заявление пресс-секретаря агентства внутренней безопасности Станислава Жарына TVP.









По его словам, силовики провели обыски в квартире, а также на работе у предполагаемого шпиона. У него нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, а также некие поддельные документы. Сейчас следователи проверяют все контакты Петра С.

О личности задержанного дополнительная информация не сообщается, однако СМИ стало известно о том, что им может быть польский офицер.

Верховный суд Польши избрал ему меру пресечения в виде трех месяцев под стражей.



