Подробности смертельной массовой аварии на «Нарве»: «Лада» приехала в остановившийся автобус

Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего утром 28 октября в Кингисеппском районе Ленобласти. Аварий было несколько, а пострадавших, по уточненным данным, не трое, а четверо.

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 10 часов утра на 17-м километре федеральной трассы «Нарва», на подъезде к порту Усть-Луга, 32-летний мужчина на автомобиле LADA Largus въехал в автобус Scania под управлением 57-летнего водителя. Тот остановился перед ДТП. Ранее сообщалось, что, помимо «Лады» и автобуса, участниками происшествия на «Нарве» стали Chevrolet Aveo, Ford Transit, Nissan Note и Honda Accord.

В результате столкновения водитель «Ларгуса» от полученных травм скончался на месте. Четыре пассажира «Лады» – мужчины 45, 39, 37 и 33 лет – с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Кингисеппскую межрайонную больницу.

Сообщалось, что из-за ДТП часть трассы в сторону Петербурга оказалась перекрыта.



