Число ДТП за утро жестянщика в Петербурге выросло на треть. На Московском под удар попал военкомат

День жестянщика 28 октября можно считать состоявшимся. Статистика ГИБДД доказывает, что число аварий (точнее, вызовов на них) по сравнению с предыдущим будним днём выросло больше чем на треть.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, к 13 часам в городе и области зарегистрировано 404 заявки о ДТП. В основном это происшествия без пострадавших. Для сравнения, в пятницу, 25 октября, на 13:00 было зафиксировано 289 заявок.

Снег пришёл в Ленобласть и Петербург в воскресенье, 27 октября, и автомобилисты заговорили о дне жестянщика. В понедельник подморозило, и случилось много массовых аварий (на Софийской улице, на дамбе, на Комендантском проспекте, на улице Фучика), в том числе на трассе «Нарва». Это ДТП одно из самых серьёзных за утро: погиб один человек, трое пострадали, движение оказалось перекрыто.

Опрокинувшийся грузовик перекрыл и автодорогу «Скандинавия» в районе Первомайского, вывалив 23 тонны щебня. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 10:35 движение там открыли.





Среди петербургских аварий отметим одну с домом. «Хёндэ Солярис» врезался в угол военкомата в Московском районе на Московском проспекте, у пересечения с Черниговской улицей. «Кто-то испытывал на прочность здания старой застройки, нервы случайных пешеходов и свой авто», – иронизирует Андрей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».