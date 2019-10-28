Каждый пятый рейс из Пулково отправляется с задержкой. Аэропорт пеняет на плохую погоду

Массовые задержки рейсов зафиксированы в аэропорту Пулково днем 28 октября. Больше сорока вылетов осуществлены не по расписанию.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, в зале ожидания томятся в основном пассажиры региональных рейсов. Добро на вылет вовремя не дали самолетам в Калугу, Ухту, Брянск, Краснодар, Москву.

По данным Flightradar24, к часу дня 28 октября Пулково задержал 44 вылета. Это 22% от общего количества за сегодня.

Пассажирам сотрудники Пулково свои сложности объясняют метеоусловиями.





«Хотя мы видим над аэропортом чистое небо», – удивляются читатели. Они предположили, что задержки связаны с тараном бизнес-джета пулковским микроавтобусом накануне вечером. По данным «Фонтанки», самолет уже отогнали с полосы, движению он не мешает.

Петербургскому аэропорту периодически свойственны проблемы с запасами антиобледенительной жидкости. В феврале 2019 года обещанный синоптиками снегопад привел к очереди за реагентами и, как следствие, – массовым задержкам.

Пресс-служба Пулково не смогла оперативно прокомментировать ситуацию с вылетами. «Фонтанка» отправила запрос.