Предприниматель из Ставрополя поплатился за «Аль-Каиду». Маленькие бен Ладены вышли ему боком

Мировой суд в Ставрополе оштрафовал на 3 тысячи рублей предпринимателя, в магазине которого продавались игрушечные фигурки террористов, в том числе основателя запрещённой в России «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена.

Несмотря на то, что Роспотребнадзор признал маленьких бен Ладенов безопасными, суд привлёк владельца сети детских магазинов «Карапуз» за отсутствие возрастной маркировки на коробках. Об этом 28 октября сообщает «Интерфакс». ИП Станислава Стаценко привлекли к административной ответственности за продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена (14.2 КоАП).

Фото: скриншот сторис/instagram.com

В суде коммерсант признался, что не маркировал продукцию. По его словам, все немаркированные по возрасту игрушки, в том числе бен Ладена, он купил больше десяти лет назад, ещё при жизни террориста. Сейчас он решил их продать со скидкой и выставил на полки. Теперь товары конфискуют по решению суда. Из продажи они были изъяты ещё в сентябре.





Сообщения о появившихся в «Карапузе» главарях террористической организации появились ещё в начале осени. Жительница Ставрополя, сделавшая снимок, рассказала, что на полках магазина также нашлась модель «Боинга», летящего на фоне башен-близнецов Всемирного торгового Центра.