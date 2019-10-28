Лучший боул, рестораторы и чистые тарелки победителей: в Петербурге выбрали победителей премии «Что где есть?»

Где самый крутой хумус в городе, куда пойти за настоящей русской едой и кто двигает ресторанную индустрию города – «Фонтанка» побывала на премии «Что где есть?».

sobaka.ru

Весь свет петербургской гастрономической тусовки собрался в бальном зале «Крыша» Гранд-отеля «Европа», чтобы узнать финалистов премии «Что где есть?». Среди сотен заведений, блюд и персонажей этого мира петербуржцы выбрали тройки лучших. Звездное жюри определило тех, кому стоит вручить тарелку победителя.

Любой проходящий мимо Гранд-отеля «Европа» в пятничный вечер без труда мог бы сделать вывод: здесь происходит что-то интересное. Свет от фар дорогих автомобилей освещал всю улицу – это церемония яркой премии «Собаки.ру» вырвалась за пределы верхнего зала одной из самых именитых гостиниц города.

Главная цель встречи – узнать, кого же коллективно выбрали фуди http://www.sobaka.ru/bars/chtogdeest/97290 — жюри премии «Что где есть?». Среди его членов были как люди из ресторанного мира, так и просто звездные гурманы: основательница проектов «Они пожрать любят» и Hungry waste people Ксения Дубяга, телеведущая Милана Тюльпанова, член совета директоров «Максидома» и доцент СПбГУ Мария Евневич, художник Покрас Лампас и даже председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров. В общей сложности 30 человек.





В легкой непринужденной обстановке здесь наслаждались едой, напитками и обществом друг друга известные рестораторы, калибра открывшего «Русское подворье» Сергея Гутцайта, критики и фуд-блогеры, маститые сомелье, в том числе специалист по икре и водке Александр Дмитриев, крутые продюсеры (например, создатель фестиваля «О, да! Еда!» Артем Баланов) и многие другие.

Спустя час после начала премии главный редактор журнала «Собака.ру» Яна Милародовская и главный редактор сайта Михаил Стацюк вышли объявить победителей. В некоторых номинациях их оказалось по двое — настолько равномерно распределились голоса фуди.

Новых лучших ресторанов оказалось два. Тарелку победителя взял Animals на улице Некрасова, к летнему открытию которого приложили руку создатели крайне популярных кафе «Фартук» и бара Union Александр Варданян и Йос Фрумкин. Статус победителя они поделили с командой ресторана Department-57 на набережной Фонтанки.

«Поход в хорошее заведение совсем необязательно должен быть чем-то редким и особенным», – так, видимо, рассудили организаторы «Что где есть?» и ввели номинацию «Лучший новый ресторан на каждый день». Таким в 2019 году стал J. Ramen на улице Рубинштейна.

Одной из наиболее актуальных для Петербурга, где количество кофеен измеряется тысячами, можно назвать номинацию «Лучшая новая кофейня». По версии «Собаки.ру» этого звания достойна Bolshecoffee Roasters на Марата. Здесь не только нальют бодрящий напиток, но и научат это делать гостей.

Максимально расслабиться и насладиться пивом можно в гастробаре «Фарш& Бочка» на улице Белинского. Очевидно, именно поэтому он и стал победителем в номинации «Лучшее пивное заведение».

Логически очень близко, а территориально чуть дальше (на Дегтярной улице) находится «Лучший русский ресторан» – «Банщики». Историю названия можно угадать, зная, что его владельцы – отец и сын Александр и Григорий Музиль – владеют находящимися в том же здании «Дегтярными банями».





«Лучшего шеф-повара» взял глава Duo Band Дмитрий Блинов из ресторана Harvest на проспекте Добролюбова. При его непосредственном участии заведение ворвалось в сотню рейтинга The World’s 50 Best Restaurants. Возможно, что не последнюю роль в этом достижении сыграла политика «разумного потребления», благодаря которой отходы заведения снизились на 10%.

Из нового поколения на пятки ему наступает шеф-повар ресторана Meal Павел Демин, ставший «Прорывом года среди молодых поваров». Вероятно, этот статус достался ему в том числе благодаря свежему мышлению – Демин один из тех, кто очень круто орудует ферментацией, вытеснившей из авангарда ресторанной моды молекулярную кухню.

Тарелкой за «Лучшего бармена» сможет наслаждаться Тарас Завальнюк из Xander, что находится в отеле Four Season. А тоньше всех распробовать его напитки и рассказать обо всех нюансах сможет «Лучший сомелье» Наталья Маркова из ресторана Social Club на улице Рубинштейна.

Признания удалось добиться и кондитеру Анне Красовской, которая делает лакомства в двухэтажном доме в 30 км от Петербурга. Среди тех, кто доверил ей подсластить свои праздники, — певица Елена Ваенга, модель Елена Перминова и многие другие.

Полюбившийся петербуржцам в последнее время хумус также вынесли в отдельную номинацию. Лучший в компании колбасок чоризо можно попробовать в ресторане Saviv на Большой Конюшенной. Израильское бистро также сумело покорить желудки жюри в ходе выбора победителя в номинации «Лучший завтрак». Однако здесь на вершине стоят двое: второй счастливчик – итальянский ресторан Friends of Friends на Дегтярной улице.

В список избранных удалось попасть и Араму Мнацаканову с открытой кухней ресторана «Пробка» на проспекте Добролюбова. Здесь, как посчитали эксперты «Собаки.ру», подают лучшую в городе цветную капусту – соус из анчоусов делает свое дело.

Не смогли пройти и мимо ресторанной новинки последнего сезона – «Лучшего боула». Это блюдо, которое обязательно подается в глубокой тарелке, состоит из продуктов, которые попадают в категорию «здоровая пища», а также выглядит максимально эстетично. Самым крутым представителем этого нового жанра стал ахи-поке (суши, где компоненты разложены отдельно друг от друга) из ресторана Made in China на Большой Морской.

Немного веет политической иронией от номинации «Лучшее блюдо из отечественных морепродуктов». Здесь победителем стало севиче из североморских мидий в ресторане Mr. Bo, который находится в Манежном переулке.

Очевидно, что вкус еды зависит от качества продуктов, которое в свою очередь неразрывно связано с экологией. И в ресторанном мире нашлись экоактивисты. Да так, что на пьедестале лучших поместились трое. Евгения Зарукина и Анастасия Селезнева, которые запустили акцию #formemorychallenge. Их усилиями несколько десятков заведений начали практиковать раздельный сбор мусора. Их коллега Варвара Яровая из движения My Cup, Please. Благодаря ей и её соратникам активно развивается идея отказа от одноразовых приборов и посуды, ухудшающих экологию.

В компании победителей также шеф-повар Виктория Мосина из веган-кафе Grune. Она взяла тарелку в номинации «Выбор города» неспроста — ей в полной мере покорилось мастерство использовать растение целиком. Если лист не съесть, то значит можно им украсить блюдо или найти другое применение.

Ресторан Commons и его шеф-повар Антон Абрезов получил награду «За поддержку фермерских хозяйств в России и работу с концепцией "фудпейринг"». За страшным словом скрывается прекрасное – научный подход к сочетанию продуктов. Кстати, специально для премии «Что где есть?» Абрезов разработал особый рецепт тар-тара. Он оказался так хорош, что появилось мнение, будто им, вместе с виски, можно лечить депрессию.

Приятно все сложилось и для идеолога возрождения Василеостровского рынка Александра Шавлиашвили. Сюрпризом для него стала победа в номинации, которой не было в открытой части голосования, – «За вклад в развитие гастрономической культуры Петербурга». Награду он получил как раз накануне открытия второго блока Василеостровского рынка.

После вручения призов зал постепенно начал пустеть – стало предельно ясно, в какие заведения стоит заглянуть на поздний ужин.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

В материале использованы фотографии Михаила Вильчука, Елизаветы Медунецкой, Никиты Шубного, Александра Попова