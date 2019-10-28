Brexit должен быть долгожданным. Выход Великобритании из ЕС перенесли на следующий год

Страны-члены ЕС согласовали продление сроков выхода Соединенного Королевства из Европейского союза еще на три месяца.

«Европейский союз в составе 27 стран-членов согласился, что он примет британский запрос на продление Brexit до 31 января 2020 года. Как ожидается, решение будет официально оформлено согласно письменной процедуре», – сообщил 28 октября глава Евросовета Дональд Туск в своем Twitter.

Эта отсрочка станет уже третьей. Сначала срок передвинули на конец весны, затем следующей контрольной датой стало 31 октября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хотел покинуть союз до зимы без новой отсрочки от ЕС, однако процесс притормозила палата общин, отклонившая проект соглашения по Brexit. После этого Джонсон был вынужден обратиться к еврочиновникам.

Напомним, что политический кризис в королевстве продолжается с 2016 года, когда в результате референдума 23 июня за выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9% участников плебисцита.



