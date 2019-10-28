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Строительство
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28.10.2019 12:59
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Setl Group завершил строительство ЖК «Невские паруса»

Setl Group завершил строительство ЖК «Невские паруса»

Setl City

Setl Group ввел в эксплуатацию последние дома жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Невском районе Петербурга.

Строительство велось в течение 5 лет, с конца 2014 года. За это время на живописной территории у излучины Невы компания возвела 4 жилых дома, детский сад c бассейном, рассчитанный на 220 мест, 4 подземных паркинга и благоустроила берег реки, сохранив его природную красоту.

Общая площадь проекта составила около 290 тыс. кв. м, а площадь квартир – 147 тыс. кв. м. Последним был введен в эксплуатацию 26-этажный дом 3 очереди с подземной автостоянкой. На первом этаже со стороны Советского пр. предусмотрены встроенные коммерческие помещения площадью 1 тыс. кв. м, в которых будут открыты продуктовые магазины, кафе и другие объекты стрит-ритейла.

В полностью благоустроенных дворах девелопер предусмотрел все необходимое для комфортного отдыха. В составе третьей очереди – это 2 детские площадки, комфортная зона для занятий спортом и уютная площадка для отдыха. Во дворе Setl Group посадил пурпурную иву, белый дерен, морщинистую розу и кизильник.

Setl City

В проекте «Невские паруса» грамотно сочетаются все необходимые опции для комфортной жизни в современном квартале. Это и уникальные видовые характеристики, неповторимое обаяние места, магазины на территории проекта, яркие и необычные детские площадки, прогулочная зона на благоустроенном берегу и муниципальный детский сад, который уже работает. В трехэтажном здании есть бассейн, музыкальные и спортивные залы, а во дворе создана игровая зона со спортивными площадками, на территории высажены деревья и кустарники.

Гордостью проекта стал благоустроенный берег реки рядом с жилым комплексом. Здесь появилась прогулочная дорожка и песчаный спуск к воде, с которого теперь можно любоваться водной гладью реки. На берегу выделены отдельные рекреационные зоны – площадки из террасной доски – с возможностью организовать там место для отдыха, временное летнее кафе или площадку для игры в пляжный волейбол.

Но любоваться на Неву и Невский лесопарк можно не только с берега реки, но и из собственной квартиры. Тем более если это квартира High Flat, расположенная на верхнем этаже, с высокими потолками и увеличенными оконными проемами. Именно такие варианты предлагает своим покупателям Setl Group.

Эксклюзивным брокером проекта «Невские паруса» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Невские паруса" – застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations, наш.дом.рф

 

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