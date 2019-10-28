Демонстрация «полового члена» на борту самолета обошлась в две тысячи рублей. Петтинг в полете — бесценно

Двух пассажиров авиарейса Москва — Владивосток оштрафовали за непристойное поведение на борту. Как сообщает «Интерфакс», мировой судья города Артем вынес решение 28 октября.

Каждому из нарушителей придется заплатить по тысяче рублей штрафа, уточнили изданию в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Напомним, 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний мужчина из Находки во время полета из Москвы 24 октября решили предаться любовным утехам. В СМИ была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как стюардесса прерывает процесс требованием: «Убирайте ваш половой член в трусы прямо сейчас. Уберите руку с его полового члена прямо сейчас!»

Оба пассажира были пьяны, после посадки самолета их отправили в дежурную часть полиции в аэропорту Владивостока. На любителей петтинга в полете составили административные протоколы за появление в состоянии опьянения в общественных местах и за мелкое хулиганство.



