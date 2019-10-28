Пока в Петербурге падали единичные деревья и тонули госномера, в Ярославле ветер устроил «апокалипсис»

Погода разошлась не только в Петербурге и Ленинградской области. В Ярославле утром 28 октября «было как в кино про апокалипсис», пишет 76.RU.

Ночью, как и предупреждали в ГУ МЧС, в Ярославль пришёл ураганный ветер. Он крушил деревья, снимал с крыш шифер, переворачивал урны и остановки и застопорил работу городского транспорта. На одной из улиц берёза пробила окно жилого дома, в другом месте обрушилась стена подъезда, передаёт Yarnews. По данным ярославской «Комсомолки», ураган нарушил электроснабжение 273 многоквартирных домов, 15 детских садов и нескольких школ, 14 водонапорных станций и двух котельных.

Ветер оборвал контактную сеть и линии связи на ряде участков Северной железной дороги, из-за чего в Ярославской и Вологодской областях случились остановки и задержки пригородных и пассажирских поездов. Как передаёт 76.RU со ссылкой на СЖД, к 8 часам утра на участках Ярославль — Александров, Рыбинск — Сонково и Вологда — Данилов были задержаны три электрички и 11 пассажирских поездов, в том числе № 46 Санкт-Петербург — Иваново; № 348 Санкт-Петербург — Уфа; № 337 Самара — Санкт-Петербург.





На юге Петербурга и Ленинградской области ветер тоже валил деревья и обрывал провода. В Петербурге прошёл сильный снег, сразу тающий на асфальте, и образовывались большие лужи. В Мурино, где был потоп под КАД, сегодня выложили рядами потерянные автомобилистами таблички с госномерами.