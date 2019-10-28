Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать поправки в Уголовный кодекс страны, которые сделают пропаганду запрещенных веществ в Сети уголовно наказуемой.

«Внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», – сообщается в документе, который был опубликован на сайте Кремля 28 октября.

Для борьбы с распространением такой информации глава государства предлагает проработать дополнительные меры по «внесудебному ограничению доступа» к сайтам.

Владимир Путин призвал подготовить предложения и по увеличению численности сотрудников МВД для борьбы с наркотиками, а также выделить дополнительные средства на эту деятельность.

Ранее глава государства выступил против смягчения наказания за преступления, связанные с наркотиками. «Нужно ли либерализировать эту сферу? На мой взгляд, нет. Угроза для населения очень велика», – заявил Путин. Правительство, в свою очередь, не поддержало смягчение соответствующей 228-й статьи Уголовного кодекса.



