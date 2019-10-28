Миниатюрную копию первого петербургского собора установят неподалеку от Петропавловской крепости

В 2020 году на Троицкой площади появится памятный знак в честь первой петербургской церкви – Троице-Петровского собора. Об этом «Фонтанке» 28 октября сообщили в фонде содействия строительству культовых объектов РПЦ в Петербурге.

Как говорят в фонде, мини-собор будет в точности повторять первоначальный облик храма. Его выполнит известный российский скульптор Павел Шевченко. По замыслу, строение будет выглядеть в духе миниатюр из мини-городка близ метро «Горьковская», где расположились копии Эрмитажа, Адмиралтейства, Петропавловской крепости и других культовых сооружений.

«Нам поступали предложения о полном воссоздании собора, но это невозможно с технической точки зрения и нецелесообразно с точки зрения сохранения городской среды. Однако увековечить это историческое место, где основатель Петербурга Петр I принимал титул императора, — это дань уважения истории Петербурга. К сожалению, не многие знают о том, что такой храм существовал и о его значении для нашего города. Установка памятного знака позволит заполнить этот пробел», — говорит представитель фонда содействия строительству культовых объектов РПЦ в Петербурге Филипп Грибанов.

Первое в Петербурге церковное сооружение располагалось в том месте, где сейчас находится проезд от улицы Куйбышева к Петровской набережной вдоль здания ЛенНИИпроекта и Дома политкаторжан. Его фундамент признан объектом культурного наследия. При разработке макета собора будут ориентироваться на первоначальный деревянный вариант храма, сохранившийся на рисунках тех лет.



