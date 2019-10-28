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Город
28.10.2019 13:21
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Миниатюрную копию первого петербургского собора установят неподалеку от Петропавловской крепости

В 2020 году на Троицкой площади появится памятный знак в честь первой петербургской церкви –  Троице-Петровского собора. Об этом «Фонтанке» 28 октября сообщили в фонде содействия строительству культовых объектов РПЦ в Петербурге.

Как говорят в фонде, мини-собор будет в точности повторять первоначальный облик храма. Его выполнит известный российский скульптор Павел Шевченко. По замыслу, строение будет выглядеть в духе миниатюр из мини-городка близ метро «Горьковская», где расположились копии Эрмитажа, Адмиралтейства, Петропавловской крепости и других культовых сооружений.

Миниатюрную копию первого петербургского собора установят неподалеку от Петропавловской крепости

«Нам поступали предложения о полном воссоздании собора, но это невозможно с технической точки зрения и нецелесообразно с точки зрения сохранения городской среды. Однако увековечить это историческое место, где основатель Петербурга Петр I принимал титул императора, — это дань уважения истории Петербурга. К сожалению, не многие знают о том, что такой храм существовал и о его значении для нашего города. Установка памятного знака позволит заполнить этот пробел», — говорит представитель фонда содействия строительству культовых объектов РПЦ в Петербурге Филипп Грибанов.

Первое в Петербурге церковное сооружение располагалось в том месте, где сейчас находится проезд от улицы Куйбышева к Петровской набережной вдоль здания ЛенНИИпроекта и Дома политкаторжан. Его фундамент признан объектом культурного наследия. При разработке макета собора будут ориентироваться на первоначальный деревянный вариант храма, сохранившийся на рисунках тех лет.


Справка:

Троице-Петровский собор, подаривший название Троицкой площади, был построен Петром I в 1709–1711 гг. В начале XVIII века он был основным в городе: в нем проходили главные молебны, а Петр принимал титул императора. У главного храма Петербурга оказалась весьма непростая судьба. За 230 лет собор несколько раз страдал в результате пожаров и неоднократно перестраивался.

В 1913 году уже несколько раз перестроенный храм снова сгорел, и семья императора Николая II планировала создать на его месте крупнейший собор в России, который смог бы вместить 16 тыс. человек. Однако этим планам не суждено было сбыться. В 1920-х годах собор восстановили под руководством архитектора Евгения Катонина как исторический памятник в том виде, в каком он был до пожара 1913 года. Но уже в 1933 году по решению Облисполкома его снесли.

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