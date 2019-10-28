Специальная ставка от банка-партнера для клиентов «Петербургской Недвижимости» - от 8,79%

«Петербургская Недвижимость»

Райффайзенбанк снизил ставку для клиентов «Петербургской Недвижимости». По условиям ипотечной программы специальная ставка от 8,79% действует для покупателей, которые приобретают квартиры от девелопера Setl Group у эксклюзивного брокера — «Петербургской Недвижимости».

Срок кредита — от 1 года до 30 лет. Сумма кредита — от 500 тыс рублей до 26 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — от 20%. В качестве первоначального взноса покупатели недвижимости могут воспользоваться материнским капиталом. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.raiffeisen.ru

Специальные условия действуют при покупке квартир любой стоимости, планировки и метража во всех строящихся домах Setl Group. Это более двадцати объектов комфорт-, бизнес- и премиум-класса в разных районах Петербурга.

Клиенты «Петербургской Недвижимости», которые приобретают жилье по программе государственной поддержки, могут получить в Райффайзенбанке кредит по ставке от 4,99%. Срок кредита – от 1 года до 30 лет. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 12 млн рублей. Первоначальный взнос – от 20%. Специальными условиями могут воспользоваться семьи, у которых родился второй или последующий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Подробнее с условиями ипотечного кредитовнаия можно ознакомиться на сайте https://www.raiffeisen.ru

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивным брокером всех жилых комплексов Setl Group, а также предлагает квартиры от еще 40 застройщиков. Услуги по просмотру объекта, выбору планировки, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для покупателей.

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»