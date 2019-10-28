ЖК «Новый Лесснер»: солидный во всём

Ваш дом – отражение вашего статуса. Именно этой фразой руководствуются люди, выбирающие квартиру бизнес-класса. Для них важны не только расположение жилого комплекса, наличие паркинга, закрытого двора, систем безопасности, но и эстетические характеристики. «Отделстрой» учел все эти требования при возведении респектабельного ЖК «Новый Лесснер».

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

Солидное расположение

Жилой комплекс расположен в престижной части Выборгского района, всего в 250 м от набережной Невы. До Петроградской стороны – всего 5 минут на автомобиле, до Центра – 10 минут. При этом «Новый Лесснер» укрыт от шума большого города соседними зданиями. Окна домов не выходят на оживленные магистрали, а внутренний двор закрыт от посторонних. Наслаждайтесь тишиной и спокойствием, живя рядом с центром города.

Солидная архитектура

Архитектура «Нового Лесснера» выполнена в элегантном неоклассическом стиле. Благодаря сочетанию терракотового фасада и декоративных элементов из светлого камня, дома выглядят солидно и благородно.

В Европе облицовка фасадов терракотом считается трендом №1. Это благородный, долговечный и экологически чистый материал. Декоративная подсветка подчеркивает величественность архитектуры в вечернее время, а также создает единый ансамбль с прилегающими историческими зданиями.

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

Солидные холлы

Первое впечатление о доме – это не только его фасад, но и входная группа. Жильцов и гостей «Нового Лесснера» встречает просторный парадный холл, выполненный в стиле Ар-деко. Этот стиль гармонично сочетает в себе шик и элегантную утонченность. Геометричность форм подчеркивается высокими зеркалами, витражными дверьми, светильниками и декором. Блеск стекла и металла добавляет интерьеру торжественности.

В каждой парадной работает консьерж-служба. Ее сотрудники помогут встретить курьера, придержать дверь, если вы идете с покупками или коляской, будут следить за чистотой и порядком.

Солидные соседи

В «Новом Лесснере» отсутствуют студии и малогабаритные квартиры, а это важный аргумент для тех, кто ценит комфорт и правильное окружение. Небольшие квартиры, как правило, приобретают для сдачи в аренду. А это приводит к бесконечному потоку временных жильцов, которым безразличны правила и ценности вашего дома. В «Новом Лесснере» отсутствуют студии, а на этаже располагается всего по 4 квартиры. Знать соседей в лицо – прерогатива жильцов клубных домов, которая будет доступна и вам.





Солидный застройщик

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой» дорожит своей репутацией, которая складывалась на протяжении 25 лет. А потому неукоснительно соблюдает сроки сдачи и свои обязательства перед дольщиками. Уже сейчас каждая третья сделка в «Новом Лесснере» совершается по рекомендации. При этом многие покупатели отмечают, что для них решающим фактором в выборе жилого комплекса стала репутация застройщика «Отделстрой».

Телефон отдела продаж (812) 670-01-01

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Лесснер» – Застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/