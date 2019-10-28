Автобус и пять машин столкнулись на «Нарве». Движение от Усть-Луги к Петербургу перекрыто

Массовая авария перекрыла трассу «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти. Есть погибший, несколько человек пострадали.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 9:30 28 октября на 16-м километре трассы А-180 «Нарва», на подъезде к Морскому торговому порту Усть-Луга, столкнулись шесть попутных транспортных средств: автобус и автомобили Chevrolet Aveo, Ford Transit, Nissan Note, Honda Accord и LADA Largus.

В результате ДТП в «Ладе» погиб один человек. Еще троих госпитализировали с многочисленными травмами. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку, личности пострадавших устанавливаются.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» добавили, что из-за аварии полностью перекрыто движение по участку трассы от порта Усть-Луга в сторону Петербурга, передает 47news. Транспорт перенаправляют в объезд через поселок Котельский.



