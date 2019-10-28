Прекращено уголовное дело семьи Проказовых, взявших ребёнка на митинг в Москве

Уголовное дело семьи Проказовых по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»), возбуждённое после того, как супруги пришли на несогласованный митинг в столице с ребёнком, прекращено.

«С вероятностью 99% дело прекратили, оставляю 1% до того момента, пока не увижу своими глазами постановление», — сказал 28 октября Znak.com адвокат семейной пары Максим Пашков.

Суд отложил рассмотрение дела до 6 ноября. Ещё один адвокат Проказовых, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай выразила надежду на то, что к тому моменту уже будет постановление о прекращении уголовного дела.

Уголовное дело об оставлении в опасности и неисполнении родительских обязанностей было возбуждено после того, как 27 июля 2019 года Дмитрий и Ольга Проказовы, придя на митинг в Москве, передали своего ребёнка на руки родственнику Сергею Фомину. Сами супруги не проходили ни обвиняемыми, ни подозреваемыми, однако столичная прокуратура потребовала лишить пару родительских прав. Лефортовский районный суд иск не удовлетворил. За Проказовых вступилась детский омбудсмен Анна Кузнецова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также прокомментировал ситуацию, заявив, что родители «абсолютно невиновны».



