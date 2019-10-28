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Общество
28.10.2019 12:15
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Адвокат Голунова пожаловался на бездействие следствия — после митингов следователям не до журналиста

Юрист Сергей Бадамшин обратился в суд с заявлением о бездействии сотрудника Следственного комитета России, который расследует действия полицейских в отношении его подзащитного — журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В частности, адвокат не был ознакомлен с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении сотрудника прессы.

«Дело Голунова с сентября перестало интересовать СК. Руководитель следственной группы вошел в следственную группу по делу задержанных на акции 27 июля. Это свидетельствует о приоритетах СК», – цитирует 28 октября заявление адвоката Бадамшина ТАСС

По его словам, проверки сообщений о неправомерных действиях в отношении журналиста-расследователя «заволокичены и не привели к возбуждению уголовного дела». Адвокат хочет через суд признать незаконным бездействие следствия.


Справка:

Автора антикоррупционных расследований Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в продаже наркотиков. Запрещённые вещества нашли в рюкзаке и съёмной квартире. Журналист утверждал, что всё это ему подброшено и может быть связано с подготовкой материала о похоронном бизнесе, в котором фигурировали сотрудники ФСБ. За него бились коллеги по всему миру, и на шестой день после задержания Голунов был отпущен – в связи с непричастностью. 

После его освобождения по указу Владимира Путина постов лишились глава управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. Также сообщалось, что уйти в отставку по выслуге лет решил зам Пучкова, а от работы на время служебной проверки отстранены пятеро полицейских.

1 октября «Интерфакс» сообщил: дело Ивана Голунова, которое не было закрыто после того, как с журналиста сняли обвинения, затормозилось. Искать распространителей найденных наркотиков некому: следователи загружены другим — делами после московских протестов. 

 
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