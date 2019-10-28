Адвокат Голунова пожаловался на бездействие следствия — после митингов следователям не до журналиста

Юрист Сергей Бадамшин обратился в суд с заявлением о бездействии сотрудника Следственного комитета России, который расследует действия полицейских в отношении его подзащитного — журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В частности, адвокат не был ознакомлен с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении сотрудника прессы.

«Дело Голунова с сентября перестало интересовать СК. Руководитель следственной группы вошел в следственную группу по делу задержанных на акции 27 июля. Это свидетельствует о приоритетах СК», – цитирует 28 октября заявление адвоката Бадамшина ТАСС.

По его словам, проверки сообщений о неправомерных действиях в отношении журналиста-расследователя «заволокичены и не привели к возбуждению уголовного дела». Адвокат хочет через суд признать незаконным бездействие следствия.



