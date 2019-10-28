В Петербурге сыграли в футбол за «Мирное небо»

Первый в истории Международный турнир по футболу «Мирное небо» для 10-летних игроков прошел в Петербурге в минувшие выходные на стадионе «Алмаз-Антей». За главный приз бились четыре команды: две из Финляндии и две из Петербурга – «Зенит» и ФК «Алмаз-Антей».

Фото: Сергей Михайличенко

Участниками турнира стали команды «PK-35» (Хельсинки, Финляндия), «IPS» (Иматра, Финляндия), «Академия Зенит» и «Алмаз-Антей». 26 и 27 октября они играли по круговой системе на поле крытого манежа спортивного комплекса «Алмаз–Антей» в Санкт-Петербурге.

Как объяснили организаторы, название мероприятия выбрано не случайно. «Турнир называется «Мирное небо», как слоган концерна», – подчеркнул директор СЗРЦ концерна ВКО «Алмаз-Антей» и президент одноименного клуба Михаил Подвязников.

Команды играли друг с другом по два раза. Матчи длились два тайма по 20 минут, а победитель определялся по сумме набранных очков. Первый матч для хозяев турнира получился непростым: «Алмаз-Антей» победил IPS с минимальным преимуществом 1:0. Как потом признался защитник российской команды Александр Зозуля, это была самая трудная игра.

– Они 2008 года рождения, – заявил юный футболист. – Говоря по-футбольному, мы вытерпели до конца.





Таким же трудным получилось петербургское дерби: «Алмаз-Антей» обыграл «Академию Зенита» с тем же минимальным счетом 1:0. Более уверенной получилась победа против «PK-35» – 5:1. Благодаря этому «Алмаз-Антей» возглавил таблицу по итогам субботы, 26 октября.

Второй день начался для хозяев поля с ответной встречи с IPS. Игра против этой финской команды получилась еще более зрелищной. «Алмаз-Антей» даже уступал по ходу встречи, но в итоге вырвал победу 3:2. В решающем матче «Алмаз-Антей» встречался с «Академией Зенита».

Настрой был максимально боевым. «Мы Алмаз! Мы Антей! Когда мы вместе, мы сильней!» – прокричали юные футболисты, собравшись в круг перед самым стартовым свистком.

Болельщики не отставали: «А ну-ка раз! А ну-ка два! А ну-ка три! Алмаз-Антей, вперед иди!!!» Атмосфера ничем не отличалась от матчей профессиональных команд.

Хозяева вышли вперед уже на четвертой минуте. Мощным ударом со штрафного забил Александр Зозуля. У вратаря не было ни единого шанса. Практически тут же хозяева провели еще одну красивую комбинацию, но Михаил Усачев не смог замкнуть прострел от Дениса Грачева с правого фланга. Окончательный счет установил Андрей Федоров. «Алмаз-Антей» победил 2:0 и стал первым в истории чемпионом Международного турнира по футболу «Мирное небо»

Лучшим игроком был признан Денис Грачев, забивший в общей сложности четыре гола и отдавший одну голевую передачу.

Тренер команды «Алмаз-Антей» Михаил Корчагин

– Концерн организовал прекрасные условия для участия в таком турнире, – прокомментировал успех тренер команды «Алмаз-Антей» Михаил Корчагин. – Все команды очень сильные, все показывают очень высокий уровень. Поэтому победа далась нелегко, и мы очень довольны таким результатом. Конечно, для ребят важно обыграть «Зенит» – одну из сильнейших футбольных академий в России. Естественно, мы всегда настраиваемся на нее по-особенному. В любом случае, мы делаем одно дело, представляем один город – наш любимый Санкт-Петербург. Я всегда хочу от ребят большего. Если бы мне все нравилось, я бы не был тренером этой команды. Всегда есть что добавить. Но сегодня они заслужили эту победу. Ребята доказали, что они не зря занимаются футболом.

По итогам игр «Мирное небо» директор СЗРЦ концерна ВКО «Алмаз-Антей» и президент одноименного клуба Михаил Подвязников дал небольшое интервью.

Михаил Подвязников, президент ФК «Алмаз Антей»

– Главная наша удача в том, что ребята смогли сыграть со своими сверстниками из «Зенита» и Финляндии, – подвел итоги турнира Михаил Подвязников. – Мы хотим посмотреть, как наши дети играют в футбол на таком уровне, потому что это наша смена. И победа на таком турнире для нас, конечно же, тоже очень важна.

– Станет ли этот турнир традиционным?

– Мы давно думали, чтобы сделать какой-то турнир для маленьких детей. Мы поэтому и турнир имени Бурчалкина делаем для 13-летних. И в этом году решили провести соревнования вместе с нашими финскими друзьями. Они откликнулись, и мы благодарны им. Посмотрим: может, весной что-нибудь еще замутим.

– Какие еще планы у клуба?

– По тому уровню внимания, который концерн оказывает этому социальному проекту, думаю, «Алмаз Антей» должен всегда занимать минимум третье место в городе после Академии «Зенита» и СШОР «Зенит», ну а в каких-то возрастах даже обходить их. По крайней мере, у нас есть возможность побороться за это. В этом сезоне, например, команда 2003 года стала чемпионом города. Главное, чтобы это было не разовым достижением. В Кубке РФС среди команд 2005 года рождения мы заняли третье место – тоже очень почетный результат. Что касается профессионального проекта – это серьезный вопрос, который решается не в Петербурге, а в Москве. Но даже если это случится, играть будут только свои воспитанники не старше 23-25 лет максимум, чтобы это был трамплин для ребят.



Материал подготовлен в партнерстве с Футбольным клубом «Алмаз Антей»

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»