Группа ЦДС открывает продажи в новом корпусе ЦДС «Чёрная Речка»

Группа ЦДС

Открыты продажи в новом корпусе жилого квартала бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка». Минимальная стоимость предложения начинается от 5,1 млн руб. Продажи ведутся с использованием механизма эскроу.

Группа ЦДС вывела на рынок корпус 5 жилого квартала бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка». Дом общей площадью 52 912 кв. м расположен в Вазаском переулке и будет иметь одни из лучших видовых характеристик в квартале – на Большую Невку, Чёрную речку и Петроградскую сторону. В пешей доступности расположены две станции метро – ст. м «Чёрная Речка» и «Лесная» и несколько парков, среди которых Строгановский парк, Салтыковский сад и парк Тихий отдых на Каменном острове.

В корпусе 5 предусмотрены 488 квартир с одной, двумя и тремя спальнями, при этом семейных лотов больше, чем однокомнатных. Их площадь варьируется от 35,91 до 116,55 кв. м. На этаже расположено в среднем 5 квартир, каждая из которых имеет уникальную планировку, есть вариант с террасой площадью 23 кв. м. В каждой квартире предусмотрена просторная кухня-гостиная, гардеробная или удобное место для хранения, балкон, в ряде планировочных решений заложены постирочные и ванные комнаты с окном.

Группа ЦДС

Под домом расположится теплый подземный паркинг на 238 машиномест, спуститься в который можно будет на лифте с любого этажа.

Особое внимание в новом корпусе, как и во всем квартале, уделено безопасности будущих жителей. Дом будет иметь закрытое пространство двора, свободное от машин. Здесь разместятся современные детские и игровые площадки, а также зоны отдыха.

На первом этаже со стороны Вазаского переулка расположатся 14 объектов стрит-ритейла – магазины, кафе, рестораны, салоны красоты.

Ввод здания в эксплуатацию запланирован на II квартал 2022 года.

Корпус 5 – первый объект Группы ЦДС, реализуемый по новым правилам за счет проектного финансирования.

«Для покупателей продажа по схеме эскроу – это дополнительная гарантия безопасности, а для нас – новый опыт, – комментирует директор по маркетингу и рекламе Группы ЦДС Иван Носов. – ЦДС «Чёрная Речка» – это уникальный проект, в котором воплощены все лучшие тенденции и практики современной архитектуры. Каждый дом в квартале неповторим. Так, корпус 5 отличается прекрасными видовыми характеристиками. В связи с высоким спросом на проект ЦДС «Чёрная Речка», цена в новом доме будет находиться на уровне цен в уже строящихся корпусах».

Справка о Группе ЦДС

ЦДС «Чёрная Речка» – застройщик ООО "Городская Перспектива", проектная декларация на сайте наш.дом.рф