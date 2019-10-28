Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +1
$ 64.00р
71.12р
13:50 28.10.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
28.10.2019 12:44
Печать

Группа ЦДС открывает продажи в новом корпусе ЦДС «Чёрная Речка»

Группа ЦДС открывает продажи в новом корпусе ЦДС «Чёрная Речка»

Группа ЦДС

Открыты продажи в новом корпусе жилого квартала бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка». Минимальная стоимость предложения начинается от 5,1 млн руб. Продажи ведутся с использованием механизма эскроу. 

Группа ЦДС вывела на рынок корпус 5 жилого квартала бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка». Дом общей площадью 52 912 кв. м расположен в Вазаском переулке и будет иметь одни из лучших видовых характеристик в квартале – на Большую Невку, Чёрную речку и Петроградскую сторону. В пешей доступности расположены две станции метро – ст. м «Чёрная Речка» и «Лесная» и несколько парков, среди которых Строгановский парк, Салтыковский сад и парк Тихий отдых на Каменном острове. 

В корпусе 5 предусмотрены 488 квартир с одной, двумя и тремя спальнями, при этом семейных лотов больше, чем однокомнатных. Их площадь варьируется от 35,91  до 116,55 кв. м. На этаже расположено в среднем 5 квартир, каждая из которых имеет уникальную планировку, есть вариант с террасой площадью 23 кв. м. В каждой квартире предусмотрена просторная кухня-гостиная, гардеробная или удобное место для хранения, балкон, в ряде планировочных решений заложены постирочные и ванные комнаты с окном. 

Группа ЦДС
Группа ЦДС

Под домом расположится теплый подземный паркинг на 238 машиномест, спуститься в который можно будет на лифте с любого этажа.

Особое внимание в новом корпусе, как и во всем квартале, уделено безопасности будущих жителей. Дом будет иметь закрытое пространство двора, свободное от машин. Здесь разместятся современные детские и игровые площадки, а также зоны отдыха.

На первом этаже со стороны Вазаского переулка расположатся 14 объектов стрит-ритейла – магазины, кафе, рестораны, салоны красоты. 

Ввод здания в эксплуатацию запланирован на II квартал 2022 года.

Корпус 5 – первый объект Группы ЦДС, реализуемый по новым правилам за счет проектного финансирования. 

«Для покупателей продажа по схеме эскроу – это дополнительная гарантия безопасности, а для нас – новый опыт, – комментирует директор по маркетингу и рекламе Группы ЦДС Иван Носов. – ЦДС «Чёрная Речка» – это уникальный проект, в котором воплощены все лучшие тенденции и практики современной архитектуры. Каждый дом в квартале неповторим. Так, корпус 5 отличается прекрасными видовыми характеристиками. В связи с высоким спросом на проект ЦДС «Чёрная Речка», цена в новом доме будет находиться на уровне цен в уже строящихся корпусах». 

Справка о Группе ЦДС

ЦДС «Чёрная Речка» – застройщик ООО "Городская Перспектива", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

Разместить "Новость компании" онлайн
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Новости компаний
      «Петербургская Недвижимость»
      28.10.2019 13:17

      Специальная ставка от банка-партнера для клиентов «Петербургской Недвижимости» - от 8,79%

      Райффайзенбанк снизил ставку для клиентов «Петербургской Недвижимости». По условиям ипотечной программы специальная ставка от 8,79% действует для покупателей, которые приобретают квартиры от девелопера Setl Group у эксклюзивного брокера — «Петербургской Недвижимости».
      Setl City
      28.10.2019 12:59

      Setl Group завершил строительство ЖК «Невские паруса»

      Setl Group ввел в эксплуатацию последние дома жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Невском районе Петербурга.
      Группа ЦДС
      28.10.2019 12:44

      Группа ЦДС открывает продажи в новом корпусе ЦДС «Чёрная Речка»

      Открыты продажи в новом корпусе жилого квартала бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка». Минимальная стоимость предложения начинается от 5,1 млн руб. Продажи ведутся с использованием механизма эскроу.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      28.10.2019 12:02

      Держатели Единых карт петербуржца стали в 20 раз чаще оплачивать картой проезд в метро

      Аналитики банка «Санкт-Петербург» выяснили, что клиенты банка - владельцы Единых карт петербуржца в сентябре 2019 года оплачивали проезд в Петербургском метрополитене банковским приложением ЕКП в 20 раз чаще, чем в августе.
      25.10.2019 17:39

      Первый кабельный. История завода «Севкабель»

      Благодаря ему в Зимнем дворце появился телеграф, на Невском проспекте — электрические фонари, а на берегу Финского залива, уже через столетие с лишним, — креативное пространство.
      25.10.2019 17:34

      Как в Петербурге создают и производят моторы для современных самолетов и вертолетов

      Если «вместо сердца пламенный мотор» — это про вертолеты и самолеты, которые оснащены двигателями, разработанными и собранными на АО «ОДК-Климов». 20 октября предприятие отметило 105-летие со дня основания, что не мешает ему оставаться современным
      фото предоставлено Группой RBI
      25.10.2019 15:06

      «Северный город» подарил 400 кустарников Петербургу и 100 дубов – национальному парку «Угра»

      «Преобразовывать среду, чтобы мир стал гармоничнее и люди счастливее». Компания, которая берет на себя такую миссию, не может не заботиться об экологии окружающего мира. В октябре компания «Северный город» (входит в Группу RBI) организовала посадку 100 молодых дубов в национальном парке «Угра». Не забыли и про родной Петербург: здесь провели серию субботников с высадкой зеленых насаждений.
      ГК «Эталон»
      25.10.2019 14:33

      Проекты Группы «Эталон» стали победителями премии European Property Awards

      Жилые комплексы BOTANICA и «Серебряный фонтан» от Группы «Эталон» стали победителями European Property Awards - престижной профессиональной награды в сфере недвижимости в Европе. Лауреатов объявили 24 октября на торжественной церемонии награждения, которая состоялась в Лондоне.
      Setl City
      25.10.2019 12:33

      Setl Group высадит липы и сирень в ЖК «Чистое небо»

      Новые деревья и кустарники, сверх предусмотренных проектом благоустройства, появятся во дворах 5-й очереди ЖК «Чистое небо» и вдоль недавно построенного участка Комендантского проспекта.
      Glorax Development
      25.10.2019 12:12

      Завершены монолитные работы во втором детском саду «Английской мили»

      На площадке строительства 3 очереди жилого комплекса «Английская миля», который на Петергофском шоссе реализует компания Glorax Development, завершены работы по возведению монолитного каркаса детского сада. Сейчас специалисты приступили к устройству крылец дошкольного учреждения.
      «Аквилон Инвест»
      25.10.2019 11:36

      «Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию ЖК «СолнцеPark» в Пушкинском районе

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «СолнцеPark», расположенного в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Передача квартир дольщикам начнется в IV квартале 2019 года.
      Setl City
      25.10.2019 11:08

      Setl Group построил детский сад с бассейном в Приморском районе

      В жилом комплексе «Чистое небо» в Приморском районе холдинг Setl Group сдал третий детский сад. Для малышей подготовлен бассейн с «теплыми» полами, классы для развивающих занятий и комфортные игровые площадки во дворе. Садик расположен по адресу Комендантский пр., 64, к. 2 – в него смогут ходить 220 детей.