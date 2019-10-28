Солист Muse поблагодарил российскую фигуристку Трусову за использование его песни. Под музыку Беллами она установила два мировых рекорда

Вокалист группы Muse Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на этапе Гран-при Skate Canada. Также музыкант поблагодарил за использование их композиции.

«Поздравляю Александру Трусову с победой на Skate Canada с тремя четверными прыжками. И спасибо за использование композиции Pray (High Valyrian) в качестве саундтрека», — написал Беллами 28 октября в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, Трусова побила два мировых рекорда и заняла первое место на этапе Гран-при в Канаде. За выступление в произвольной программе на турнире Skate Canada она получила 166,62 балла, по сумме двух программ — 241,02 балла. И то, и другое — мировые рекорды по количеству баллов.





Подробнее о превосходстве Трусовой и других учениц московского тренера Этери Тутберидзе читайте в материале «Фонтанки».

Также победителями Гран-при стали петербургские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.