Тело главы Федерации сверхлёгкой авиации Пермского края нашли в разбившемся самолёте

Председатель Федерации сверхлёгкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов не выжил в катастрофе. Его тело нашли в самолёте, который накануне пропал по пути из деревни Нижнее Городище в село Фролы.

Как сообщает 28 октября региональное УМВД, частный самолет Сеssna 172 обнаружен в лесном массиве в 7 км от поселка Аннинск Пермского района.

«Внутри кабины находился пилот без признаков жизни», — отмечают в пресс-службе силового ведомства.

Напомним, частный легкомоторный самолёт под управлением 53-летнего Геннадия Белоглазова исчез с радаров 27 октября. В поисково-спасательных работах участвовали 102 человека, в том числе и добровольцы.



