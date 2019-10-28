Водитель, сбивший насмерть вышедшего из трамвая подростка на Науки, отправится в колонию-поселение

В Петербурге вынесли приговор молодому человеку, который этой весной сбил на автомобиле подростка в Калининском районе города. Мальчик от полученных травм скончался в больнице.

ДТП произошло 25 мая 2019 года в 21:52 на перекрестке проспекта Науки и улицы Обручевых. 20-летний парень, двигаясь на автомобиле Chevrolet Lanos по проспекту Науки от улицы Вавиловых в сторону улицы Академика Константинова, сбил 15-летнего подростка, который вышел из трамвая и следовал к тротуару.

Как установил суд, водитель в нарушение ПДД, приближаясь к трамвайной остановке у дома 4, корпус 1, по проспекту Науки, ехал со скоростью 60-80 км/ч, не снизил ее и не остановился при виде затормозившего на остановке попутного трамвая, сообщает 28 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Отмечается, что автомобиль подсудимого был исправен, на улице было светло, видимость не ограничена, а асфальт сухой.





Пешехода увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. На следующий день, 26 мая, он скончался в СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса».

Калининский районный суд Петербурга признал водителя автомобиля виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2,5 года. Также с молодого человека взыскали 3 600 000 рублей в счет компенсации морального вреда.