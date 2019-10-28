Встречался с соратниками в микроавтобусах с овощами. СМИ рассказали, кто сдал лидера ИГИЛ американцам

Местонахождение лидера «Исламского государства» (организация запрещена и признана террористической в РФ) Абу-Бакра аль-Багдади раскрыл американским военным один из его ближайших помощников. Об этом 28 октября пишет Reuters со ссылкой на источники в иракской разведке.

Соратником-предателем оказался Исмаил аль-Этави, который ранее занимался подбором командиров ИГИЛ и религиозными инструктажами. Его арестовали турецкие власти и передали Ираку. Аль-Этави сообщил о людях, которые встречались с аль-Багдади и о местах, где проходили встречи. Так, соратник лидера ИГИЛ рассказал, что зачастую переговоры с командирами аль-Багдади проводил в микроавтобусах, перевозивших овощи.

После получения этой информации ЦРУ задействовало спутники и дроны, которые и выследили лидера террористов в сирийском Идлибе. Кроме того, обнаружить аль-Багдади помог допрос одной из его жен летом 2019 года.



