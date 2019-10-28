Паром Tallink Silja увез россиян в Швецию и сломался. Домой им придется добираться на перекладных

Читателям «Фонтанки» пришлось с воскресенья ждать починки парома Silja Symphony, не успев даже толком посмотреть шведскую столицу. Борт сломался, доставив их в Стокгольм.

«Мы должны были выехать вчера [27 октября] из Стокгольма в Хельсинки в 17 часов, время отправления парома все время откладывалось по техническим причинам», – рассказала 28 октября читательница Елена, отправившаяся с детьми в трехдневный тур по Северной Европе.

По ее словам, ночью было объявлено, что неудачливых путешественников будут вывозить на других судах. При этом «туристы из других стран покидать паром начали вечером», тогда как гиды российских групп «устроили сидячую забастовку», чтобы на них обратили внимание. Сейчас туристы из РФ плывут в Турку на пароме Galaxy. По словам Елены, круиз на выходные, который затянулся, вызовет у нее проблемы на работе. Петербурженка отметила, что на пароме были группы с детьми из различных российских городов.

В службе паромного оператора Tallink Silja «Фонтанке» подтвердили факт поломки судна. «Silja Symphony из Стокгольма в Хельсинки был отменен из-за технического сбоя. <...> У судна были проблемы в работе стабилизатора, когда он прибыл в Стокгольм в воскресенье, 27 октября», – говорится в заявлении пресс-секретаря Марики Нойд. По ее оценкам, на борту находилось 2100 человек, которым было разрешено пользоваться услугами парома во время ожидания. Проблему сразу решить не удалось, поэтому на следующий день паромный оператор начал прорабатывать варианты возврата клиентов другими судами, например, на Galaxy через финский Турку.





В российском отделении компании не смогли точно сказать, сколько соотечественников находились на борту, однако заверили, что «они были отправлены», а специалисты пытались найти оптимальные варианты возвращения туристов домой.