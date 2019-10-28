Шторм на Балтике ударил по портам под Петербургом. Мощность нефтепровода Унеча – Усть-Луга упала на 40%

Сбои в энергоснабжении после шторма на Балтике привели к падению мощности нефтепровода Унеча – Усть-Луга на 40%. Об этом 28 октября пишет «Интерфакс» со ссылкой на советника президента «Транснефти» Игоря Демина.

Шторм на Балтике начался 25 октября, затем он начал стихать. С тех пор погода в Приморске и Усть-Луге, где расположены порты, остается «рабочей», уточнил Демин.

«Однако на материке в воскресенье вечером ураган повалил три опоры линии электропередач, снабжающих НПС на нефтепроводе Унеча – Усть-Луга, и с 22 часов вчерашнего дня внешнее электроснабжение отключено», – заявил Демин.

По его словам, работу электросетей энергетики обещают восстановить в течение суток.

Напомним, накануне два района Ленобласти — Кингисеппский и Лужский — остались без света из-за обрыва на линии электропередач. Обрыв был устранен за полтора часа, однако, по сообщениям очевидцев, свет в Лугу сразу не вернулся.



