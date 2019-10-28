«Автодор» рассказал, сколько будет стоить проезд по трассе М-11 Москва – Петербург. Новые тарифы вступают в силу с ноября

В ГК «Автодор» подготовили детальную тарифную сетку для проезда по платной скоростной трассе М-11, связывающей Москву и Петербург. Официально она будет опубликована 1 ноября, тогда же вступят в силу и новые тарифы, рассказали РИА Новости в госкомпании 28 октября.

Скоростную трассу Москва – Петербург протяженностью 669 километров планируется полностью ввести в эксплуатацию во второй половине ноября 2019 года. Сейчас ГК «Автодор», которая и реализует проект, разрабатывает сетку тарифов, которые, согласно проекту приказа, должны начать действовать с этой пятницы, 1 ноября. Они будут опубликованы на сайте «Автодор Платные дороги».

Как рассказал агентству представитель госкомпании, стоимость проезда по всей трассе для легковых автомобилей без транспондера в будний день составит 1820 рублей, в выходной – 2020 рублей. Цена проезда для машин 2-й категории составит 2030 рублей, а с транспондером «Автодор» – 1521 руб. Для транспортных средств 3-й и 4-й категорий, то есть грузовиков и автобусов, проезд обойдется в 2710 и 3980 рублей соответственно, а с транспондером – в 2106 и 3188 рублей соответственно.

Также с 1 ноября тарифы выходного дня будут действовать на всех участках М-11, но это касается только легковых автомобилей 1-й категории. Однако нововведение не коснется головного участка с 15-го по 58-й километр, потому что он находится в управлении у концессионера, который и устанавливает там тарифы, и пока не затронет маршруты внутри новых 7-го и 8-го этапов от Великого Новгорода до Петербурга. Запустить в эксплуатацию 8-й этап от трассы А-120 до КАД Петербурга, по имеющейся информации, планируется уже в конце ноября.



