В центре Петербурга перекрывают движение. Президент Кубы продолжает знакомиться с городом

Визит президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермуде в Санкт-Петербург продолжается. Утром 28 октября движение транспорта перекрывали в центре города.

Автомобилисты сообщают о перекрытиях в центре города: на Фонтанке, на набережных Кутузова и Воскресенской. «Литейный стоит колом, с Белинского не проехать, все разворачиваются и пытаются втиснуться в Литейный, – рассказывает читательница «Фонтанки» Ксения. – Закрывать и зачищать набережную Фонтанки у Музея Фаберже начали около часа назад. От Невского до цирка ГИБДД закрыла парковку конусами, работают эвакуаторы».

На «Яндекс.Карте» видно, что плотные пробки образовались на улицах, пересекающих Невский проспект: Садовой, Фонтанке, Литейном, Марата. Плотно на подъездах к площади Восстания по Суворовскому, Старо-Невскому, Лиговскому от Некрасова. «Помогло» и ДТП на площади Восстания.





Высокие гости катались по Петербургу и в воскресенье, 27 октября. Пробки начались днём в районе Пулково, затем в центре, около 19 часов движение перекрывали на стрелке В.О. и в районе Университетской набережной.