Рязанского священника отстранили от службы за пьянство и избиение домочадцев. Он уверял, что его жена «упала в подъезде»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отстранил на год от службы клирика Казанского женского монастыря иерея Владимира Покровского. Соответствующий указ опубликован на сайте местной епархии.

«Настоящим Вы запрещаетесь в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на один год за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами», – говорится в тексте указа.

Напомним, ранее местные СМИ сообщили о том, что Покровский якобы бил свою жену ногами, швырял в стену, душил, при этом все четверо их детей на это смотрели. Женщина прошла медосвидетельствование — у нее синяки и гематомы по всему телу, сломан нос, сотрясение мозга. При этом сам священник заявил, что его жена якобы получила травмы при падении в подъезде.



