В Царском Селе поезд насмерть сбил перебегавшую пути женщину

«Преобразовывать среду, чтобы мир стал гармоничнее и люди счастливее». Компания, которая берет на себя такую миссию, не может не заботиться об экологии окружающего мира. В октябре компания «Северный город» (входит в Группу RBI) организовала посадку 100 молодых дубов в национальном парке «Угра». Не забыли и про родной Петербург: здесь провели серию субботников с высадкой зеленых насаждений.