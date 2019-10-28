Происшествия
В Царском Селе поезд насмерть сбил перебегавшую пути женщину
Поезд сбил женщину в Пушкинском районе Петербурга. Она пыталась перебежать пути перед движущимся составом, но не успела.
Как сообщили «Фонтанке» в управлении на транспорте МВД России по СЗФО, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного около 9:30 28 октября. Электропоезд сбил женщину-пешехода, которая перебегала рельсы на железнодорожном переезде в Царском Селе. Травмы оказались смертельными. На месте работает следственно-оперативная группа.
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