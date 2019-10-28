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Происшествия
28.10.2019 12:09
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Нестандартный день жестянщика: ДТП много, и массовых, и у воды, а пробок мало

Утро жестянщика 28 октября в Санкт-Петербурге выдалось необычным. Хотя аварий много, в том числе массовых (это один из признаков дня жестянщика), загруженность дорог не добралась даже до «красного» уровня. Утренний максимум, по данным «Яндекс.Пробок», составил «жёлтые» 6 баллов, хотя чаще в октябре по утрам бывает 7 баллов. Гололёд заметили и в УГИБДД, в связи с чем участников дорожного движения просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Сразу на трёх магистралях «Яндекс» утром отметил нехарактерно свободное движение: Выборгское шоссе в центр (2 балла, что на 2 балла ниже обычного), проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (6 баллов, что на 2 балла ниже обычного), проспект Маршала Жукова в центр (3 балла, что на 2 балла ниже обычного). Пользователи «Яндекс.Навигатора» тоже отмечали, что машин местами непривычно мало. Во-первых, начались школьные каникулы, а во-вторых, многие автомобилисты, видимо, вняли голосу разума и не стали садиться за руль.

Нестандартный день жестянщика: ДТП много, и массовых, и у воды, а пробок мало

В топ-5 пробок вошли:


  1. 8:39, Московское шоссе, 8,8 км, от реки Попова Ижорка до центра Scania. Пробка продержалась 1 час 30 минут.
  2. 8:09, Мурманское шоссе, Народная улица, 7,1 км, от АЗС до Дальневосточного проспекта. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
  3. 9:58, внутренняя сторона КАД и Большой Обуховский мост, 6,1 км, от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Пробка продержалась 3 часа 20 минут. Это пробка образовалась раньше всех остальных, ещё до 7 утра, её причина – ремонт на вантовом мосту.
  4. 8:09, Колтушское шоссе, 5,6 км, от Центральной улицы до улицы Коммуны. Пробка продержалась 1 час 30 минут.
  5. 9:58, внешняя сторона КАД, 5,5 км, от Колтушского шоссе до Рябовского шоссе. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.

Самыми загруженными магистралями за утро стали Заневский проспект и проспект Косыгина в центр (8 баллов), проспект Славы и Народная улица к Московскому (8 баллов), Софийская улица из центра (6 баллов) и в центр (7 баллов).

Проблемы на Софийской возникли из-за ДТП. В соцсетях писали, что там были две массовые аварии, в навигаторе участок от Колпинского шоссе до Ленсоветовской дороги был весь усеян отметками о ДТП. УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области даёт официальную информацию об одной аварии. По предварительной информации, около 6:50 на Софийской улице, 101 (это у развязки с КАД), произошло столкновение четырёх транспортных средств, никто не пострадал. До сих пор затруднено движение из-за ДТП у Ленсоветовской дороги, рядом с рекой Кузьминка.

Видео: Читатель «Фонтанки» Александра

Ещё одно массовое ДТП, не вошедшее в предыдущую новость, – около 6:30 на Дунайском путепроводе в сторону Звёздной столкнулись четыре автомобиля, в том числе каршеринг.

Аварии на мостах, путепроводах, набережных, то есть на дорогах, где быстрее подмораживает, – ещё одна характерная черта дня жестянщика. Сегодня было несколько таких ДТП: на Софийской, на дамбе. На путепроводе на Московском шоссе, на подъезде к КАД, сейчас пробку собирают грузовик с автобусом.

На набережной Обводного канала, судя по видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», автомобиль занесло.

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На видео попало и ДТП на Приморском шоссе в Лисьем Носу, случившееся около 6:15. «Утренний гололёд», – поясняет автор в «ДТП и ЧП».

«Жутко скользко утром было на Светлановском перед улицей Веденеева», – жаловались в «ДТП и ЧП».

Нестандартный день жестянщика: ДТП много, и массовых, и у воды, а пробок мало

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