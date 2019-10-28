Из монастыря под Петербургом украли пожертвования. Ларец с драгоценностями нашли распотрошенным на колокольне

Ящик с пожертвованиями украли из Константино-Еленинского монастыря в поселке Ленинское в Ленобласти. Ущерб оценили в 3 млн рублей.

Как сообщает 28 октября издание 47News, заявление от игуменьи Иларионы (Феоктистовой) поступило в полицию около семи вечера 26 октября. 50-летняя матушка рассказала, что ценности пропали из церкви Похвалы Божией Матери. Злоумышленник проник в помещение в промежутке между вечерней и утренней службами. Причем как он туда попал, пока неясно. Но явно знал, что брать: украденный ящик был полон серебра и золота. Перечисленное в заявлении занимает более 40 позиций: это и подвески, и крестики, и броши, и кольца, и даже наручные часы (всего сотни предметов). Общая стоимость похищенного — примерно три миллиона рублей.

Распотрошенный ящик позже нашли на колокольне.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заверили, что приняли меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.





Отметим, монастырь в Ленинском — один из самых молодых в области. Его история началась в 1998 году. Обитель появилась благодаря финансовой помощи российского бизнесмена, основателя Русского Афонского общества Константина Голощапова.