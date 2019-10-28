Водитель маршрутки, отправивший в больницу 15 петербуржцев, получил 5 суток ареста. Но он их не заметит

Гражданин Кыргызской Республики Сепарбек Темирбаев арестован на пять суток за отказ показать документы инспектору после громкого ДТП на Десантников. С учётом того, что 43-летний водитель маршрутки ранее был заключён под стражу на два месяца в рамках уголовного дела, это административное наказание он на себе не ощутит.

О привлечении к административной ответственности 28 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Напомним, Темирбаев управлял маршруткой №235, которая около шести вечера 20 октября пыталась проехать перед набирающим ход трамваем на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников. От удара ГАЗ с пассажирами отбросило и перевернуло набок, в больницы увезли 15 пассажиров, в том числе троих детей. Проезжая часть была сухой, видимость не ограничена. Как считает следствие и подтверждают камеры, водитель автобуса, «будучи обязанным знать и соблюдать относящиеся к нему требования Правил дорожного движения РФ, проявил преступное легкомыслие» и не затормозил на загоревшийся для него красный.

После ДТП водитель отказался предоставить полиции свой паспорт и водительские права.



