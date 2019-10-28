Финскую визу сделают за две недели

Сроки оформления финской визы вернулись к норме – при подаче заявления на этой неделе (28 октября – 1 ноября) финский шенген можно будет получить до середины следующего месяца.

По информации Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, сданные 28 октября документы позволят стать обладателем шенгена уже 11 ноября. При обращении в пятницу, 1 ноября, паспорт с заветной вклейкой можно будет забрать 15 ноября. Однако в дипмиссии подчёркивают, что сроки – приблизительные и не гарантирующие выдачу визы в указанную дату.

Ранее также сообщалось, что с 11 ноября изменится дизайн самой визы, а со 2 февраля 2020 года Финляндия начнёт выдавать шенген на пять лет тем туристам, у кого уже была "двухлетка" и кто соблюдал все правила использования визы.



