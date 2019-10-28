С областных дорог убраны десятки упавших деревьев, от наледи очищены 400 км, работают сто машин

Почти сто единиц спецтехники вышли на уборку снега с региональных трасс Ленинградской области.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе областного дорожного комитета, за вечер воскресенья и утро понедельника, 28 октября, в регионе очистили от наледи почти 400 километров проезжей части и обочин, проезд транспорта обеспечен по всем областным дорогам.

Кроме этого, с трасс убрано 127 деревьев, поваленных сильными порывами ветра. Напомним, из-за оборванных линий передач вечером 27 октября электроснабжение нарушилось в двух районах области. Деревья падали и в Петербурге, например в Петергофе одно из них выбрало мишенью припаркованный автомобиль, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».





Дорожники призывают автомобилистов переходить на зимнюю резину, соблюдать скоростной режим и, по возможности, пропускать снегоуборочную технику. На дорогах с высокой интенсивностью движения при необходимости будут работать патрульные службы.

«Техника продолжает патрульную снегоочистку, опасные места обрабатываются противогололедной смесью. Прогноз дорожных метеостанций показывает, что в ближайшие два дня будет сильный мокрый снег и похолодание до -6 градусов. Дорожники готовы к круглосуточной работе», — отметил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

В ГКУ «Ленавтодор» открыта горячая линия, где круглосуточно принимают обращения автомобилистов о ситуации на областных трассах: 8-812-251-42-84.

Остаётся перекрыта федеральная трасса «Скандинавия», где утром 28 октября опрокинулся самосвал со щебнем. Объезд организован через посёлок Первомайское.