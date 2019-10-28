Пулковский микроавтобус протаранил бизнес-джет, прилетевший из Кёльна. Водитель винит плохую погоду

Микроавтобус Пулково из-за плохой погоды врезался в бизнес-джет на взлётном поле. На борту в это время находился единственный пассажир и три члена экипажа. Пострадал только самолёт.

Как сообщили «Фонтанке» в управлении на транспорте МВД России по СЗФО, авария произошла около девяти вечера 27 октября. Снег с дождём помешал водителю технического микроавтобуса рассмотреть препятствие, в результате чего он въехал в только что прилетевший из Кёльна бизнес-джет. Происшествие обошлось без пострадавших, у самолёта от удара образовались вмятины на предкрылке правого крыла. Воздушное судно было отогнано на стоянку для техосмотра.



