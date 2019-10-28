Правительство найдет деньги на высокоскоростную железную дорогу от Петербурга до Нижнего Новгорода. Инвестиции оценили в 2,3 триллиона рублей

Правительство найдет деньги на проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Мы поддержим проект ВСМ. Сейчас просчитывается модель», — сказал он 28 октября РБК, не уточнив источники финансирования.

«Есть целый ряд позитивных эффектов, кроме прямых, от перевозок: из-за пассажирского сообщения, и в частности «Сапсанов», грузы доставляются из Санкт-Петербурга в Москву через Псков. Запуск ВСМ позволит разгрузить это направление за счет разноколейности», — добавил министр.

РЖД направили в правительство предложение включить единую высокоскоростную магистраль Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород в федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» с выделением из бюджета 600 млрд руб. и общими инвестициями почти 2,3 трлн руб.





По данным «Коммерсанта», из 600 млрд руб. господдержки 400 млрд руб. должны быть предоставлены в виде капитального гранта (по 200 млрд руб. на участки Санкт-Петербург — Москва и Москва — Нижний Новгород) и еще 200 млрд руб. в виде займа из Фонда национального благосостояния (ФНБ) по ставке «инфляция + 1%».

Пассажиропоток по ВСМ из Петербурга в Москву и обратно оценивается в 30,6 млн человек в год, на нижегородском — 16,8 млн, транзитный пассажиропоток — еще 662 тыс., сообщало издание со ссылкой на материалы РЖД.

РЖД планируют запустить высокоскоростные поезда в Нижний Новгород в 2024 году, в Петербург — в 2026 году. Они смогут двигаться со скоростью от 200 до 400 км/ч, говорил в начале октября начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения железнодорожной монополии Дмитрий Катцын. По его словам, средний тариф на проезд из Москвы в Санкт-Петербург или обратно составит 3,4 тыс. руб.

Согласно Программе организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения, которую в 2015 году утвердило руководство РЖД, строительство ВСМ Москва — Петербург должно начаться в период с 2026 по 2030 год. Эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути без остановок — 2 часа 10 мин.