Пока петербурженка спала, знакомый угнал её машину, устроил аварию и взбесил полицейских

Молодой петербуржец угнал у своей знакомой автомобиль, попал в ДТП у Дворцовой площади и сыграл в «догонялки» с полицией.

По данным «Фонтанки», 21-летний уроженец Краснодарского края, ныне проживающий в Северной столице, решил развлечься в ночь на 27 октября и угнал новенький «Датсун Он-До» своей 33-летней знакомой. В баке было 25 литров, и этого молодому человеку вполне хватило на то, чтобы устроить ДТП и погоняться с полицией.

В районе Дворцовой южанин попал в аварию, чем привлёк внимание инспекторов ДПС. Водитель на требование остановиться поддал газу и начал улепётывать от полиции. Патруль настиг нарушителя в Александровском парке на Петроградской стороне. Прав на машину у молодого человека не оказалось. Около 8 утра проснулась хозяйка автомобиля и заявила в полицию об угоне, назвав в качестве предполагаемого вора своего знакомого из Краснодарского края.



